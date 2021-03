ΝΒΑ: Στις 29 Ιουλίου το επόμενο Draft!

Το φετινό Draft θα γίνει στην ώρα του! Η επιλογή των παικτών από τις 30 ομάδες του ΝΒΑ θα λάβει χώρα στις 29 Ιουλίου. Με το πρωτάθλημα του ΝΒΑ έχει ολοκληρωθεί, αν οι τελικοί πάνε στα επτά παιχνίδια, από τις 22 Ιουλίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι η Λοταρία για τη θέση που θα πάρει κάθε ομάδα στο Draft θα γίνει στις 22 Ιουνίου.

Τέλος, το Draft Combine (οι προπονήσεις των υποψήφιων), το οποίο πέρσι δεν έγινε λόγω του κορονοϊού, θα διεξαχθεί από τις 21 μέχρι τις 27 Ιουνίου.

The 2021 NBA Draft will be on July 29, sources tell @TheAthletic @Stadium. NBA Draft Lottery will be on June 22. Draft Combine scheduled for June 21-27.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 29, 2021