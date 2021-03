Μπουντενχόλζερ: «Ο Θανάσης ήταν υπέροχος»! (vid)

Οι Μπακς παρατάχθηκαν δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και άλλους τρεις starters κόντρα στους Νικς ενώ ο Μάικ Μπουντενχόλζερ είχε συνολικά μόλις οκτώ παίκτες στη διάθεσή του.

Έστω κι έτσι, τα «Ελάφια» κόντραραν ως το τέλος τους Νικς που πανηγύρισαν τη νίκη με 96-102 παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους (3/5 βολές, 4/10 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη στα 37 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Παράλληλα, φιγουράρει στο νούμερο 7 του Top-10, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια του κόουτς Μπουντενχόλζερ: «Ο Θανάσης ήταν υπέροχος! Έμεινε πολύ χρόνο στο παρκέ… Είχε περισσότερη ελευθερία απόψε και πραγματικά έκανε πολλά καλά πράγματα και στις δυο πλευρές του γηπέδου. Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος με τον τρόπο που έπαιξε»!

“[Thanasis] was great. He puts a lot of time in…really pleased with how he played.”

Coach Bud’s Postgame ASL Press Conference: pic.twitter.com/FWxksOeTnn

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 28, 2021