ΛεΜπρόν Τζέιμς: Μένει εκτός για 4-6 εβδομάδες!

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται τη ζωή δίχως τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Τουλάχιστον για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες! Ο Τζέιμς, ο οποίος τραυματίστηκε το περασμένο Σάββατο στο ματς με τους Χοκς (20/3), αναμένεται να μείνει τουλάχιστον για ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Το ανώτερο διάστημα απουσίας υπολογίζεται στον ενάμισι μήνα!

Κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το μεγαλύτερο κομμάτι των αγώνων της κανονικής περιόδου που απομένουν (η κανονική φέτος ολοκληρώνεται στις 16/5). Την ίδια στιγμή, εκτός των υποχρεώσεων των Λέικερς για αρκετές ακόμη ημέρες βρίσκεται και ο Άντονι Ντέιβις!

"LeBron James from the time he got hurt last weekend has an expected 4-to-6 week recovery period."

Our #NBA Insider @ShamsCharania has the latest on LeBron's ankle injury. pic.twitter.com/NFLU0jEDop

— Stadium (@Stadium) March 25, 2021