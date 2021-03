Ο Νόρμαν Πάουελ είναι μία εξαιρετική περίπτωση. Το συμβόλαιό του δεν είναι... βαρύ (λίγο παρακάτω από $11 εκατομμύρια), ενώ ο ίδιος δεν πρόκειται να ενεργοποιήσει την επιλογή που έχει το καλοκαίρι και θα δοκιμάσει την τύχη του στην αγορά των free agents. Αυτός είναι και ένας λόγος που μπορεί να ωθήσει τους Τορόντο Ράπτορς να τον παραχωρήσουν, λίγο πριν από τη λήξη των ανταλλαγών (25/3).

Αυτή τη στιγμή για τον Πάουελ ενδιαφέρονται αρκετές ομάδες, με πρώτους και καλύτερους τους Νιου Γιορκ Νικς. Ωστόσο, οι Ράπτορς φαίνεται ότι συζητούν και με τους Καβαλίερς, για μία πιθανή ανταλλαγή για τον Αντρέ Ντράμοντ. Άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Πάουελ είναι οι Μάβερικς, Σέλτικς, Τίμπεργουλβς, Πίστονς, Χοκς, ενώ εσχάτως στη λίστα προστέθηκαν κα οι Μπρούκλιν Νετς!

The Brooklyn Nets are among the multiple teams interested in Norman Powell, per Brian Windhorst

(h/t Bleacher Report) pic.twitter.com/D6S9avdKhq

— NBA Central (@TheNBACentral) March 23, 2021