Ήταν ο σούπερ σταρ της εποχής του. Αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Την δεκαετία '60 αποτέλεσε πραγματικό «πολυβόλο» και έναν από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία των Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» ανακοίνωσαν ότι ο Έλτζιν Μπέιλορ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 86 ετών από φυσικά αίτια. Αγωνίστηκε σε 846 ματς με τη φανέλα των Λέικερς έχοντας κατά μέσο όρο 27,4 πόντους, 13,5 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ!

Είχε επιλεγεί στο νούμερο «1» του draft to 1956, ερχόμενος από το τα πανεπιστήμια του Αΐντάχο και του Σιάτλ. Πήρε μέρος σε 11 All Star Games, ήταν MVP το 1959, 10 φορές συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν, αποτελεί μέλος του Hall Of Fame, ενώ το νούμερο «22» έχει αποσυρθεί για πάντα από τους Λέικερς.