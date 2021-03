Τορόντο Ράπτορς: «Καμπάνα» 50.000 δολαρίων στον Νικ Νερς! (pic)

Στο περιθώριο του αγώνα Ράπτορς-Τζαζ στην «Amelie Arena» της Τάμπα, ο προπονητής της ομάδας του Τορόντο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Αποτέλεσμα; Να πετάξει τη μάσκα που φορούσε στην εξέδρα και να στραφεί εναντίον των διαιτητών θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για τις αποφάσεις.

Γι' αυτά τα καμώματα θα κληθεί να πληρώσει 50.000 δολάρια πρόστιμο όπως ανακοίνωσε και επίσημα το ΝΒΑ.

Throwing a face mask toward the stands and directing inappropriate language toward a referee has earned Toronto’s Nick Nurse a $50,000 fine: pic.twitter.com/FbeTZB06kl

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 21, 2021