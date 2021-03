Ο Τόμπσον... κολλάει 13 σερί τρίποντα από τη γωνία χωρίς να πηδήξει! (vid)

H ατυχία αυτού του ανθρώπου δεν περιγράφεται, αφού θα χάσει δεύτερη σερί σεζόν λόγω τραυματισμού, αυτή τη φορά στον αχίλλειο.

Ο Κλέι Τόμπσον λείπει από το ΝΒΑ, ωστόσο δεν σταματά να αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία πως είναι ένας από τους καλύτερους σουτέρ της ιστορίας.

Ο γκαρντ των Ουόριορς που περιμένει καρτερικά τη στιγμή που θα επιστρέψει στη δράση, είπε να τρελάνει λίγο κόσμο.

Στήθηκε στη γωνία και... έσταξε 13 σερί τρίποντα χωρίς να πηδήξει. Όλα ασάλιωτα από αυτόν τον παιχταρά.

Μακάρι να γυρίσει γρήγορα ο Κλέι γιατί η απουσία του είναι αισθητή στο ΝΒΑ και ο Στεφ Κάρι θέλει παρέα τον έτερο Splash Brother.

Klay from the corner is still pure water

[via @KlayThompson] pic.twitter.com/ayLfM8MjZt

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 19, 2021