Ο απίθανος Ραντλ μοίρασε 17 ασίστ και έκανε ρεκόρ! (pic & vid)

Συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ των Νικς ο Τζούλιους Ραντλ.

Ο ηγέτης της Νέας Υόρκης τελείωσε το ματς με τους Μάτζικ με 17 ασίστ σε ένα ρεσιτάλ δημιουργίας. Έτσι έκανε franchise record σχετικά με επίδοση που δεν αφορά γκαρντ.

Έσπασε το ρεκόρ του Μπέρναρντ Κινγκ που είχε 13 ασίστ

Julius Randle finished with 17 assists vs the Magic, setting a @nyknicks single-game record for most assists by a non-guard.

He surpassed Bernard King's previous record of 13.

(h/t @EliasSports) pic.twitter.com/ISZJncn3E6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 19, 2021