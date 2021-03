Το... κομμάτι του έκανε και κόντρα στους Πέισερς ο Τζέιμς Χάρντεν, όπου είχε 40 με 10 ριμπάουντ και 15 ασίστ.

Αυτή είναι και η 3η φορά στην καριέρα του με τέτοιους αριθμούς και γενικότερα είναι η 2η καλύτερη επίδοση της ιστορίας πίσω από τον Όσκαρ Ρόμπερτσον που το έκανε 4 φορές.

Επιπλέον αυτό ήταν το 21ο ματς με 10+ ασίστ στους Νετς, τα περισσότερα σε μια σεζόν μετά τον Ντερόν Ουίλιαμς που είχε 22 το 2013 με 78 ματς. Tέλος έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Νετς μετά τον Βινς Κάρτερ με triple double 40άρα!

Tonight is Harden's 21st 10-assist game with the Nets, most in a season since Deron Williams had 22 in 2012-13. Williams played in 78 games that season. pic.twitter.com/W2TAi2hbo8 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 18, 2021

James Harden posted his 3rd career game with 40 pts, 10 rebs & 15 ast tonight in a win vs the Pacers. That's the 2nd-most such games in NBA history trailing only Oscar Robertson, who did this 4 times. pic.twitter.com/fljwQYp3Od — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 18, 2021