Απώλεια για τους Νετς ενόψει του αποψινού ματς με τους Πέισερς. Ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια του Μπρούκλιν, αφού ταλαιπωρείται από πόνους στη βουβωνική χώρα.

Φέτος ο Uncle Drew μετρά 27.6 πόντους, 5.8 ασίστ και 4.7 ριμπάουντ μέσο όρο σε 29 ματς.

Εκτός για τουλάχιστον 1 εβδομάδα θα είναι και ο Κέβιν Ντουράντ.

Nets’ Kyrie Irving is listed out tonight vs. Indiana due to right groin soreness.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2021