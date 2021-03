Αντετοκούνμπο: «Είμαι ο καλύτερος σουτέρ της ομάδας, έχω 100% στα τελευταία 3 ματς!» (vid)

Οι Μπακς είχαν εύκολο βράδυ κόντρα στους Νικς και αυτό βοήθησε στο να συνεχίσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να έχει καλή διάθεση. Μάλιστα δεν δίστασε να αστειευτεί με τα 7/7 τρίποντα του Φορμπς όταν ρωτήθηκε αν είναι ο καλύτερος σουτέρ που έχει δει.

Ο Έλληνας σταρ ανέφερε πως μαζί με το All Star Game έχει 100% στα τελευταία 3 παιχνίδια, με 5/5 τρίποντα και διασκέδασε με την ψυχή τους αυτή την απάντηση.

Μεταξύ άλλων ο Γιάννης σχολίασε:

«Είμαι ο καλύτερος σουτέρ. Στα τελευταία παιχνίδια έχω 100%. Πλάκα κάνω φυσικά, ο Μπριν είναι από τους καλύτερους σουτέρ που έχω παίξει. Μπορεί να βάλει δύσκολα παιχνίδια. Έχω παίξει με σπουδαίους σουτέρ, αλλά ο Μπριν μπορεί να βάλει δύσκολα σουτ. Είμαστε τυχεροί που είναι στην ομάδα μας. Είμαι σε καλή κατάσταση. Είμαι χαρούμενος. Πέρασα μερικές ημέρες με την οικογένεια μου, αλλά είμαι χαρούμενος που επέστρεψα και είμαι πάλι με τους συμπαίκτες μου.

Αυτή την σεζόν νομίζω ότι κάνω καλή δουλειά, στο πως αφήνω το παιχνίδι να έρθει σε εμένα και πως παίζω μέσα από τους συμπαίκτες μου. Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Είμαι χαρούμενος με όσα είδα σήμερα. Επιθετικά είμαστε εξαιρετικοί. Όλοι μπορούν να σκοράρουν. Πρέπει να βελτιωθούμε αμυντικά. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνέχεια».

“I’m in a good place. Happy. I’m happy to be back and be with my teammates again.” pic.twitter.com/1thGibBjYy

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 12, 2021