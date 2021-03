Ρόκετς: Εκτός ομάδας ο Τάκερ! (pic)

Κόντρα στους Κινγκς, ο Πι Τζέι Τάκερ αποφάσισε να μην παίξει, δείχνοντας την απογοήτευση που δεν έχει γίνει ανταλλαγή σε ομάδα διεκδικήτρια του τίτλου.

Τάκερ και Ρόκετς συμφώνησαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους και ο παίκτης βρίσκεται εκτός ομάδας.

Επιπλέον μαζί προσπαθούν να βρουν μια λύση για το μέλλον του έμπειρου φόργουορντ, όπως δήλωσε και ο προπονητής της ομάδας, Στίβεν Σάιλας.

Ένας παίκτης που ειδικεύεται στην άμυνα και τα τρίποντα από τις γωνίες.

