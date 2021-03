Σπερς: Παρελθόν ο Όλντριτζ! (pic)

Ελεύθερος κυκλοφορεί πλέον στην αγορά ο έμπειρος ψηλός. Ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ συμφώνησε με τους Σπερς για λύση της συνεργασίας τους και έτσι θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως καταλαβαίνεται η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει την όρεξη σε πολλές ομάδες της λίγκας που δεν μένουν ασυγκίνητες από την ποιότητα του πρώην παίκτη του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Φέτος ο ΛαΜάρκους μετρά 13.7 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 21 παιχνίδια.

LaMarcus Aldridge and the Spurs have "mutually agreed" to part ways pic.twitter.com/yTACBmayOp

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2021