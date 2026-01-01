Οι Σπερς (23-10) επικράτησαν των Νικς (24-9) στο Σαν Αντόνιο με 134-132, χωρίς να χαίρονται απόλυτα τη νίκη τους, αφού ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποχώρησε από το παρκέ τραυματίας με 11 λεπτά να απομένουν.
Ο σταρ των Σπερς μέτρησε 31 πόντους, 13 ριμπάουντ σε 24 λεπτά αλλά βγήκε από το ματς με έναν τραυματισμό στο πόδι και θα φανεί πόσο θα τον κρατήσει εκτός.
Στα του παιχνιδιού, ο Τζέιλεν Μπράνσον με ένα μεγάλο τρίποντο ισοφάρισε στους 126, με 26.1'' για το τέλος. Οι Σπερς όμως αποδείχθηκαν ψύχραιμοι στις βολές, ο Μπράνσον πήρε ξανά την ευθύνη αλλά αστόχησε με το σκορ στο 128-126 και το μόνο που κατάφεραν οι Νικς ήταν να μειώσουν στο τελικό 134-132.
Ο Ζούλιαν Τσαμπάνιε σκόραρε 36 για τους Σπερς, προσπερνώντας στην παραγωγή και τον Γουέμπι. Ο ΝτιΆρον Φοξ ακολούθησε με 26 και 7 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους, ο Τζέιλεν Μπράνσον σκόραρε 29 με 8 τελικές πάσες.
Τα δωδεκάλεπτα: 36-45, 63-73, 93-102, 134-132
