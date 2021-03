ΝΒΑ: Οι νέες εμφανίσεις των Μπακς! (pics)

Το All-Star Game στην Ατλάντα συνδυάστηκε με την ανάδειξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε MVP για πρώτη φορά στην καριέρα του και οι ομάδες επιστρέφουν από τα ξημερώματα της Τρίτης 11/3 σε ρυθμούς regular season.

Στο μεταξύ, οι 16 ομάδες που συμμετείχαν στα περσινά playoffs, μεταξύ αυτών και οι Μπακς παρουσίασαν την Earned Edition της φανέλας τους.

Nike unveils new Earned Edition jerseys to celebrate the 16 teams that made last year’s playoffs pic.twitter.com/oXl9DpJbQ9

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 10, 2021