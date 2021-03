ΝΒΑ: Ο Εμπίντ προσφέρει $100.000 σε δομές φιλοξενίας αστέγων (pic)

Ο Εμπίντ διεκδικεί φέτος τον τίτλο του MVP, οδηγώντας εκ του ασφαλούς τους Σίξερς που φιγουράρουν στην κορυφή της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 24-12.

Στο μεταξύ, ο All-Star σέντερ των Σίξερς δεσμεύτηκε να προσφέρει 100.000 δολάρια σε τρεις δομές φιλοξενίας αστέγων στη Φιλαντέλφια, παρέχοντας γεύματα, ρουχισμό και ιατρική φροντίδα.

Sixers MVP candidate @JoelEmbiid has committed to donate his $100,000 in winnings on All-Star Weekend to three homeless shelters in the Philadelphia-area, providing meals, clothing, COVID treatment, health care, summer camp and essential care for teens.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 6, 2021