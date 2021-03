EM - V - P: Θα βρεθεί κάποιος να κόψει την φόρα του Εμπίντ; (pics & vid)

Η φετινή κούρσα για τον MVP έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πολλοί παίκτες θα μπορούσαν να είχαν πάρει τον τίτλο από τώρα... σπίτι τους, αλλά για όλους υπάρχουν λόγοι να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο Εμπίντ είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους και δεν γίνεται αλλιώς, αφού κάνει μια απίθανη σεζόν.

Μπορεί να είναι κάπως... τρελός, μπορεί να μιλάει πολύ (όχι τόσο φέτος), μπορεί οι Σίξερς να μην είναι η πιο εμπορική ομάδα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να μην δει τι κάνει ο Εμπίντ φέτος στο παρκέ. Ο σέντερ της Φιλαντέλφια είναι απλά εξαιρετικός. Κουβαλάει την ομάδα του και φυσικά την έχει στην κορυφή της Ανατολής και μέσα στο παρκέ αθόρυβα πάει από την μια τρελή εμφάνιση στην άλλη.

There have been 23 seasons in NBA history in which a player averages 30 points and 10 rebounds.

If the season ended today, Joel Embiid will have the most efficient 30/10 season ever.

Embiid is shooting 52/42/86% (64.6 TS%) this season.

(Submitted by @StevieCozens) pic.twitter.com/xyxf4hdjFr

— StatMuse (@statmuse) March 4, 2021