Η διαδικασία για να μείνει ελεύθερος ένας παίκτης στο ΝΒΑ δεν είναι τόσο απλή. Συνήθως διαθέτει και μπόλικο οικονομικό... δράμα. Στην περίπτωση του Μπλέικ Γκρίφιν, οι «μαύρες πλερέζες» θα φορεθούν από τους Πίστονς. Ο Γκρίφιν, για τον οποίον οι Νετς είναι το μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσουν, χρειάστηκε να χαρίσει $13.3 εκατομμύρια από το συμβόλαιό του.

Όλα καλά μέχρι εδώ. Μόνο που οι Πίστονς είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τα υπόλοιπα. Πόσα είναι αυτά; Για τη φετινή σεζόν, ο Γκρίφιν έπρεπε να λάβει $36.595.996. Και για την επόμενη $38.957.028. Για τη σεζόν 2021-2022 η ανανέωση ήταν επιλογή του παίκτη, ωστόσο από τη στιγμή που μένει ελεύθερος (μέσω των waivers) ενεργοποιείται αυτόματα!

Κάτι που σημαίνει ότι ο Γκρίφιν θα πάρει $62.253.024 για να μείνει ελεύθερος! Οι Πίστονς, ενώ έχουν το δικαίωμα να βάλουν την αποπληρωμή του «νεκρού» συμβολαίου του σε ένα μεγαλύτερο διάστημα, λένε ότι θα το πληρώσουν κανονικά. Δηλαδή φέτος και την επόμενη σεζόν. Το μόνο σίγουρο είναι ακόμη και αυτή η... ζημιά θα τους ωφελήσει, αφού θα βρουν περισσότερο χώρο στο salary cap, προκειμένου να προχωρήσουν σε ένα ακόμη rebuilding.

Sources: Blake Griffin gave back $13.3 million in his buyout with the Pistons. He had $75M on his deal for this season and 2021-22. The six-time All-Star will clear waivers on Sunday and the Brooklyn Nets are the leaders to sign him.

