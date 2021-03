Οι Νετς είναι φαβορί για την απόκτηση του Γκρίφιν! (pic)

Ελεύθερος από τους Πίστονς έμεινε ο Μπλέικ Γκρίφιν και ψάχνει την επόμενη ομάδα στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, οι Νετς βρίσκονται στην pole position και έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να τον αποκτήσουν

Οι υπόλοιποι... μνηστήρες περιμένουν πως ο Μπλέικ θα διαλέξει το Μπρούκλιν, το οποίο είναι φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

The Brooklyn Nets are believed to be leaders to sign six-time All-Star Blake Griffin, sources tell me and @JLEdwardsIII. Rival teams with interest are expecting Griffin to choose Nets as a title favorite for chance to win a championship.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2021