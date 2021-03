NBA All Star Game 2021: H πορεία του Αντετοκούνμπο στον δρόμο των κορυφαίων! (vids)

Μπορεί να μην το περιμέναμε, αλλά έχουμε All Star Game για το 2021 και όλοι οι μεγάλοι σταρς θα είναι εκεί. Μπορεί να πράγματα να είναι δύσκολα για όλους, μπορεί η κατάσταση να πιέζει τους παίκτες, αλλά άπαντες αποδέχτηκαν τελικά την πρόσκληση και θα βρίσκονται στην Ατλάντα. Κανείς δεν τρελάθηκε με την ιδέα να γίνει ένα παιχνίδι που είναι μια γιορτή για το μπάσκετ, σε καθεστώς φόβου, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς.

Η πανδημία έχει ρίξει βαριά την σκιά της πάνω σε όλα τα δρώμενα, αλλά οι κορυφαίοι NBAers αποδέχτηκαν, έστω και με γκρίνια, την πρόσκληση και θα είναι εκεί να παίξουν το παιχνίδι των κορυφαίων. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε την αρχηγία, αφού είχε τον ανταγωνισμό του Ντουράντ, αλλά δεν πτοήθηκε καθόλου. Είναι τελικά μέλος της ομάδας του ΛεΜπρον Τζέιμς και δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένος. Όταν έμαθε την επιλογή το χάρηκε με την ψυχή του και είναι πανέτοιμος να βρεθεί σε ακόμα ένα All Star Game.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι φέτος τα πράγματα δεν θα μοιάζουν με άλλες σεζόν, αλλά στο τέλος της ημέρας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο MVP του ΝΒΑ θα είναι εκεί, για την 5η συμμετοχή του, γεμίζοντας το βιογραφικό του με σπουδαία επιτεύγματα. Αφού φέτος δεν θα έχουμε την αίγλη που έχουμε συνηθίσει, ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω να θυμηθούμε όσα έχει κάνει ο Γιάννης, σε αυτή την... All Star διαδρομή του.

Η παρθενική συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε All Star Game έγινε το 2014 όταν πήρε μέρος στο Rookie Challenge και βρέθηκε στην ομάδα του Γκραντ Χιλ. Από εκεί έφυγε νικητής, με την ομάδα του να κερδίζει εκείνη του Ουέμπερ με 142-136 και με τον Γιάννη να παίζει 17:11'' και να έχει απολογισμό 9 πόντους, 3/3 δίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κόψιμο και 2 λάθη.

Την επόμενη ημέρα ο ηγέτης των Μπακς πήρε μέρος στο Skill Challenge, παίζοντας ως συμπαίκτης του ΝτεΡόζαν κόντρα στους Κάρτερ-Γουίλιαμς και Βίκτορ Ολαντίπο. Οι Αντετοκούνμπο - ΝτεΡόζαν είχαν καλό χρόνο, αλλά οι αντίπαλοι τους ήταν γρηγορότεροι και πήραν την πρόκριση για τον τελικό.

Το 2015 το All Star Game έγινε στην Νέα Υόρκη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι εκεί. Πήρε μέρος στο παιχνίδι μεταξύ των Αμερικανών και των World Team, έχοντας στο πλευρό του και τον Κώστα Παπανικολάου και έδειξε ότι πλέον είχε αρχίσει να προσαρμόζεται τέλεια παίζοντας τον περισσότερο χρόνο απ' όλους τους υπόλοιπους και έχοντας συνολικά 12 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

Παράλληλα, εκείνη την χρονιά μετρά την πρώτη και τελευταία συμμετοχή του στον διαγωνισμό καρφωμάτων, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και σπουδαία, αφού δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες οι προσπάθειες του, παρά την βοήθεια του Θανάση που βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τον αδελφό του.

Ήταν εκεί, ήταν μεταξύ των καλύτερων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έπαιζε για πρώτη φορά ως βασικός στο ματς του All Star Game. Η διάθεση του ήταν διαφορετική από των υπολοίπων και ήταν ο μοναδικός, που κάρφωνε, έπαιζε άμυνα και γενικά δεν έδειχνε την χαλαρότητα που συνήθως όλοι αντιμετωπίζουν αυτά τα παιχνίδια.

Ο Γιάννης είναι που έβαλε το πρώτο καλάθι της ομάδας του, έκανε κλεψίματα και τάπες, χωρίς να χαρίζεται σε κανέναν. Πέτυχε 30 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ έκανε 3 κλεψίματα (όλα στον Χάρντεν) στην πρώτη του εμφάνιση σε All Star Game, στα 22 του χρόνια. Ο Έλληνας σταρ έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε αυτό το παιχνίδι, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές και προκαλώντας απίστευτες αντιδράσεις.

Σημείο αναφοράς του παιχνιδιού είναι το τελευταίο του κάρφωμα όταν ο Στεφ Κάρι, αποφάσισε να ξαπλώσει στο παρκέ για να αποφύγει το... τρένο Γιάννης. Για την ιστορία η Δύση κέρδισε τον αγώνα 192 - 182 με τον Άντονι Ντέιβις που αγωνιζόταν στην έδρα του να κατακτά το βραβείο του MVP κάνοντας ρεκόρ πόντων όλων των εποχών σε All Star Game με 52.

