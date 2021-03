Το All Star Game που δεν έπρεπε να γίνει!

Ο «ομφαλός» της μπασκετικής γης. Σε μία περίεργη έκδοση. Ας μας επιτραπεί η λέξη... ξενέρωτη παραλλαγή.

Η 70ή έκδοση του All Star Game (8/3, 03:00) άξιζε κάτι καλύτερο. Όχι πως ευθύνεται γι' αυτό το ΝΒΑ. Η πανδημία βλέπετε... Η Ατλάντα θα γίνει το κέντρο της γης. Για λίγο. Ελάχιστα. Μία ανάσα και μετά τέλος. Επιστροφή στην μπασκετική ρουτίνα της τρόπον τινά απομόνωσης. Και της υπερβολικής προστασίας.

Κανονικά το φετινό All Star Game δεν θα έπρεπε να γίνει. Από την Ιντιανάπολις μεταφέρθηκε στην... αβεβαιότητα. Και από εκεί, τελικά, στην Ατλάντα.

Με την πόλη του Λάρι Μπερντ να προτιμά να αναλάβει τη διοργάνωση της March Madness του NCAA. Κανείς δεν μπορεί να τους αδικήσει.

Πώς θα είναι άραγε ένα All Star Game δίχως φιλάθλους; Σίγουρα όχι το ίδιο. Το ξέρουν και οι παίκτες. Καλύτερα απ' όλους. Το ζουν καθημερινά, παρά το γεγονός ότι η.. βουβή ρουτίνα τους άρχισε σιγά σιγά να «σπάει» με την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα.

Μέχρι στιγμής, 17 από τις 30 ομάδες έχουν ξεκινήσει (ή έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους) να δέχονται φιλάθλους.

Στο φετινό All Star Game δεν θα υπάρχουν εισιτήρια. Μόνο 1.200 – 1.500 (στην Sate Farm Arena των 16.600 θεατών) εργαζόμενοι σε νοσοκομεία της πόλης της Τζόρτζια θα έχουν την ευκαιρία να δουν το παιχνίδι από κοντά. Σκέφτεστε ένα All Star Game, το τελευταίο του Κόμπι Μπράιαντ για παράδειγμα, δίχως... μάρτυρες στο γήπεδο; Ή το τελευταίο του Μάικλ Τζόρνταν σε άδειες κερκίδες; Ή τον φετινό MVP να παραλαμβάνει το βραβείο του σε ένα σχεδόν βουβό περιβάλλον; Και όμως...

Η... επανάσταση θα είναι (μόνο) τηλεοπτική!

Σε μία παραλλαγή του μουσικού μηνύματος, Black Ice (The revolution will not be televised, αυτή η «επανάσταση» θα εμφανιστεί μόνο στην τηλεόραση.

Ζούμε σε μία περίεργη εποχή και όπως είπε ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ και επανέλαβε η δήμαρχος της Ατλάντα, Κέισα Λανς-Μπότομς, η «αναμέτρηση είναι φτιαγμένη για την τηλεόραση». Είναι κι αυτή μιας μορφής... επανάστασης. Τηλεοπτικής επανάστασης.

Πολλοί επιμένουν πως απλώς το ματς δεν έπρεπε να γίνει. Δεν χρειαζόταν να γίνει. Αλλιώς ποιο είναι το νόημα για έναν αγώνα (ουσιαστικά) επίδειξης; Μόνο που τα (χαμένα) χρήματα είναι πολλά.

Μόλις η αρχική ιδέα, της Ιντιανάπολις, εγκαταλείφθηκε οριστικά, τότε ξεκίνησαν οι διεργασίες ανάμεσα στο ΝΒΑ και την Ένωση Παικτών.

Όπως και σε άλλες συζητήσεις, η πανίσχυρη Ένωση Παικτών έλαβε τα δεδομένα. Και έπρεπε να αποφασίσει με γνώμονα το κοινό καλό. Με το ΝΒΑ να επικαλείται τα... οφέλη της λίγκας και φυσικά τα έσοδα. Που βγάζουν το... μερτικό των παικτών.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αντέδρασε. Το ίδιο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Και ο Καουάι Λέοναρντ. Βέβαια, άλλο πράγμα είναι η διαμαρτυρία και η ελεύθερη σκέψη και άλλο η (σκληρή) πραγματικότητα.

Φρόντισε να το ξεκαθαρίσει και ένα μεγάλο «κεφάλι» στη Λίγκα: η συλλογική σύμβαση επιβάλλει την παρουσία των αθλητών στο All Star. Αλλιώς...

Στην Ατλάντα για μία... ανάσα

Το ταξίδι στην Ατλάντα θα είναι... αστραπή. Όπως και οι διαδικασίες. Τα προηγούμενα χρόνια, τέτοια εποχή, η πόλη που φιλοξενούσε το τριήμερο... πάρτι, έσφυζε από ζωή και εκδρομείς.

Όλοι ήθελαν να είναι εκεί. Να δουν από κοντά τους παίκτες. Να βρεθούν σε ένα πάρτι.

Το ίδιο και οι παίκτες. Η τελευταία χαλάρωση πριν την τελική ευθεία.

Μαζί με φίλους, με την οικογένειά τους. Φέτος, οι All Stars θα ήθελαν να βρίσκονται κάπου άλλου. Το πρωτόκολλο για το ματς είναι πιο σκληρό απ' ότι στην καθημερινότητά τους.

Ελάχιστοι συγγενείς μπορούν να συνοδέψουν τους παίκτες. Και θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν καθημερινά τεστ covid-19.

Και δεν θα επιτρέπεται να φύγουν από το ξενοδοχείο, παρά μόνο για να πάνε στο γήπεδο για το ματς! Κανείς δεν πρόκειται να αντικρίσει εκείνα τα τεράστια «μανιτάρια» γύρω από τους παίκτες για μία δήλωση πριν από το ματς. Πλέον, ό,τι γίνει θα είναι με τη μορφή που θα έπρεπε να έχουμε συνηθίσει: ο παίκτης πίσω από μία κάμερα, το ίδιο και ο δημοσιογράφος. Μακριά και αγαπημένοι.

Όλα όσα θα γίνουν στην Ατλάντα θα πρέπει να χωρέσουν σε μισή ημέρα. Πριν το ματς οι διαγωνισμοί τριπόντων και ικανοτήτων και στο ημίχρονο ο διαγωνισμός καρφωμάτων. Και φυσικά η αναμέτρηση των Rising Stars δεν θα γίνει. Προκειμένου να μειωθούν όλοι όσοι βρεθούν στο γήπεδο. Το All Star Game στον καιρό της αποστείρωσης...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ