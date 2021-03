Απίθανο: Σε όποια ομάδα πάει ο Κρις Πολ την κάνει καλύτερη! (pic)

Οι Σανς εντυπωσιάζουν, ανέβηκαν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και κάνουν σεζόν, που έχουν πολλά χρόνια να δουν στο Φοίνιξ. Εκείνος που έδωσε το στοιχείο που έλειπε στην ομάδα είναι ο Κρις Πολ, ο οποίος κουβαλά μια απίστευτη ιστορία.

Βελτιώνει όποια ομάδα πάει και γίνεται μέλος. Ξεκίνησε με τους Χόρνετς, συνέχισε με τους Κλίπερς, ακολούθησαν οι Ρόκετς, φυσικά οι Θάντερ οι οποίοι ήταν η έκπληξη της περσινής σεζόν και τώρα οι Σανς. Το ποσοστό νικών όλων των ομάδων ανεβαίνει με τον CP3 στο ρόστερ τους.

Ο Κρις Πολ είναι ένας εξαιρετικός γκαρντ ο οποίος έχει και την εμπειρία να κατευθύνει και τους συμπαίκτες του. Η ποιότητα του είναι αδιαμφισβήτητη και ίσως με όσα κάνει στους Σανς να δείχνει και πόσο υποτιμημένος είναι.

When Chris Paul goes to a new team, that team gets better.

Hornets season

Before CP — .220 W%

After CP — .463 W%

Clippers

Before CP — .390

After CP — .606

Rockets

Before CP — .671

After CP — .793

Thunder

Before CP — .598

After CP — .611

Suns

Before CP — .466

After CP — .677 pic.twitter.com/BJZSvd24XM

— StatMuse (@statmuse) March 3, 2021