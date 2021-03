Σανς: Σκόρπισαν τους Λέικερς, σκαρφάλωσαν στην 2η θέση της βαθμολογίας της Δύσης! (pics)

Οι Σανς είναι οι νέοι... Τζαζ, με τις δύο ομάδες να έχουν καταφέρει να είναι εντυπωσιακές και να μην προέρχονται από τα φαβορί. Οι πρωτοπόροι Τζαζ εντυπωσίασαν με την πορεία τους μέχρι τώρα και δίκαια βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχουν παίξει εξαιρετικό μπάσκετ και έχουν τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Δεύτερη ομάδα, που έχει επισκιάσει τα φαβορί, είναι οι Σανς. Αθόρυβα έχουν καταφέρει πράγματα και θαύματα. Νίκησαν τους Λέικερς με 114-104, πρώτη φορά μετά το 2017, με τον Ντέβιν Μπούκερ μάλιστα να είναι εκτός στο δεύτερο ημίχρονο και έδειξαν ότι είναι εδώ και μάλιστα εμφατικά.

Πλέον, η εντυπωσιακή ομάδα του Φοίνιξ είναι στην δεύτερη θέση της Δύσης, έχοντας κερδίσει τα 15 από τα τελευταία 18 παιχνίδια της. Παράλληλα, έχουν το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ σε 34 παιχνίδια, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από τις 30 Ιανουαρίου του 2008. Τότε είχε 33-13 και ήταν καλύτεροι απο εκείνους μόνο οι Σέλτικς με 35-8.

Οι Σανς έχουν φτιάξει ένα δυνατό σύνολο, που συνδυάζει ταλέντο και εμπειρία. Η φετινή σεζόν τους δεν μοιάζει με τις προηγούμενες και φροντίζουν να το δείχνουν στο παρκέ.

The @Suns have a top-2 record in the NBA this late into a season (34 games) for the first since January 30, 2008.

The Suns had the best record in the West at 33-13 and only trailed the Celtics (35-8).

(h/t @EliasSports)

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 3, 2021