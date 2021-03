ΝΒΑ: Χάρντεν και Μπούκερ οι παίκτες του μήνα! (pic)

Στο όριο του triple double ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο ο Τζέιμς Χάρντεν, με τους Μπρούκλιν Νετς να έχουν ρεκόρ 9-4. Ο Χάρντεν, σε αυτά τα 13 ματς, μέτρησε 25.6 πόντους, 8.8 ριμπάουντ και 10.7 ασίστ. Και πήρε το βραβείο του παίκτη του μήνα στην Ανατολή, διαδεχόμενος τον Τζοέλ Εμπίντ.

Όσο για τον Ντέβιν Μπούκερ; Ο γκαρντ των Φίνιξ Σανς, οι οποίοι είχαν ρεκόρ 12-3 (!) σκόραρε 27.9 πόντους, έδωσε 4.5 ασίστ και «κατέβασε» 3.7 ριμπάουντ. Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε πάρει το αντίστοιχο βραβείο για τον πρώτο μήνα του ΝΒΑ (Δεκέμβριος/Ιανουάριος).

The Kia NBA Players of the Month for February! #KiaPOTM

West: @DevinBook (@Suns)

East: @JHarden13 (@BrooklynNets) pic.twitter.com/f8C4nV1ixu

— NBA (@NBA) March 2, 2021