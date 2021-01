Ο Νίκολα Γιόκιτς είδε τους Νάγκετς να μένουν αήττητοι αυτή την εβδομάδα (3-0), με τον Σέρβο σέντερ να μετράει 29 πόντους, 14.7 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ σε αυτά τα ματς. Ο Εμπίντ (3-0 και το ρεκόρ για τους Σίξερς) έγραψε 37.7 πόντους, 11.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ!

NBA Players of the Week for Week 5.

West: Nikola Jokic (@nuggets)

East: @JoelEmbiid (@sixers) pic.twitter.com/lCh1HGrPDw

— NBA (@NBA) January 25, 2021