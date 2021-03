Nothing but net: Ο Καρμέλο έβαλε 10 σουτ και σε όλα βρήκε μόνο διχτάκι! (vid)

Nothing but net για τον Καρμέλο Άντονι στο παιχνίδι κόντρα στους Χόρνετς, που θύμισε κάτι από τα παλιά. Ο «Μέλο» είχε 29 πόντους και συνολικά 10/19 σουτ. Αυτό που κατάφερε όμως δεν είναι απλά να μας εντυπωσιάσει με τους 29 πόντους που έβαλε, αλλά με τον τρόπο που το έκανε.

Ο Καρμέλο ευστόχησε σε 10 σουτ και κανένα από αυτά δεν βρήκε στο καλάθι. Όλα πήγαν μέσα και βρήκαν μόνο διχτάκι, κάνοντας την... αλητεία λίγο μεγαλύτερη, γι' αυτόν το εραστή της πορτοκαλί θεάς.

Melo was hitting nothing but net on his 10 baskets last night

Check the tape

(via @mbodmer)pic.twitter.com/EVaKUpNzkm

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 2, 2021