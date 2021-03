Από Μέλο σε Μέλο: O Καρμέλο και ο ΛαΜέλο έδειξαν πως το παρελθόν και το μέλλον «λάμπουν»! (pics & vid)

Αν έχεις όνομα Μέλο έχεις μέλλον και στο ΝΒΑ. Ο Καρμέλο Άντονι και ο ΛαΜέλο Μπολ έδωσαν μια μοναδική παράσταση στο παρκέ, με τους Μπλέιζερς να νικούν στο τέλος τους Χόρνετς.

Ο Καρμέλο, έδωσε ακόμα μια μεγάλη παράσταση, είχε 29 πόντους, 5 κλεψίματα και 6/10 τρίποντα, ενώ ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 30 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα. Ένας βετεράνος της λίγκας και ο καλύτερος ρούκι της λίγκας έδειξαν πως μοιράζονται το όνομα, αλλά και ταλέντο.

Ο Καρμέλο χαιρέτησε πάντως τον νεαρό που έσπευσε να σηκωθεί και να ανταποδώσει, ενώ οι δυο τους αντάλλαξαν και φανέλες.

MELO VS. MELO! Carmelo Anthony dropped 29 PTS, 5 STL on 6/10 3PM & LaMelo Ball had 30 PTS, 8 REB, 6 AST, 4 STL!

Blazers beat Hornets, 123-111!

The two swapped jerseys after the game pic.twitter.com/CFd0ah2kZx

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) March 2, 2021