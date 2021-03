Ποτέ δεν σταματά να μας εκπλήσσει ο Σλοβένος. Ο Λούκα μοίρασε μια φοβερή ασίστ πίσω από την πλάτη, ενώ σε μια άλλη φάση ενώ του βγήκε το παπούτσι συνέχισε χωρίς αυτό και έτρεξε να γυρίσει στην άμυνα.

Δείτε τις φάσεις με πρωταγωνιστή τον Ντόντσιτς

This Luka pass was special pic.twitter.com/VdPvCoFibD

Luka still tryna play with one shoe pic.twitter.com/By7AjkhW7B

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 2, 2021