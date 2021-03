Μπούκερ: Μια κατηγορία μόνος του με 40άρες σε 3 δωδεκάλεπτα! (pic)

Εδώ και χρόνια γνωρίζαμε πως είναι ένας χαρισματικός σκόρερ και φέτος επιτέλους οι Σανς θα του δώσουν όπως όλα δείχνουν την ευκαιρία να παίξει στα playoffs.

O Nτέβιν Μπούκερ συνέχισε να τρελαίνει κόσμο και κόντρα στη Μινεσότα. Κόντρα στους λύκους σκόραρε 40+ πόντους σε 3 δωδεκάλεπτα για 4η φορά στην καριέρα του.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες των Σανς την τελευταία 25ετία το έχουν κάνει μόλις 2 φορές.

Devin Booker has scored 40+ points through 3 quarters for the 4th time in his career.

All other Suns players have done this twice over the last 25 seasons. pic.twitter.com/nUoNFf2mPq

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 1, 2021