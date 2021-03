Ουόλ: «Αυτό που συμβαίνει είναι σκ@@α. Τραγικό!» (vid)

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «Ρουκέτες» έχουν να δουν τη χαρά της νίκης από τις 5 Φεβρουαρίου, όταν και νίκησαν τους Γκρίζλις εκτός έδρας. Έκτοτε μετρούν 11 σερί ήττες με την ομάδα του Μέμφις να... παίρνει ρεβάνς και να φιλοδωρεί το Χιούστον με 49 πόντους διαφορά!

«Αυτό που συμβαίνει είναι σκ@@@α. Τραγικό. Το να χάνεις 11 ματς στη σειρά και να μην κερδίζεις είναι πολύ άσχημο. Και είναι χειρότερο όταν δεν είσαι ανταγωνιστικός. Και εμένα είναι δουλειά μου είναι παίζω καλύτερα και να είμαι καλύτερος για την ομάδα» ήταν τα λόγια του Τζον Ουόλ, ο οποίος στο τελευταίο ματς είχε 14 πόντους με 4/9 δίποτα, 0/5 τρίποντα, 6/8 βολές και 5 λάθη!

“This sh*t is ass, terrible,” said John Wall about the mood of the current 11-game losing streak the Rockets are on. “You have lost 11 straight. Not winning games is bad...It’s my job to play better and be better for us.” #Rockets pic.twitter.com/yydgW9XOa3

