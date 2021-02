Μπακς: Επιστρέφει ο Χόλιντεϊ με Κλίπερς (pic)

Η απουσία του Τζρου Χόλιντεϊ στοίχισε στους Μπακς, οι οποίοι χωρίς τον κορυφαίο περιφερειακό αμυντικό τους παρουσιάστηκαν αγνώριστοι σε πολλά ματς.

Σύμφωνα όμως με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο έμπειρος γκαρντ θα επιστρέψει στη δράση στο αποψινό ματς κόντρα στους Κλίπερς (22:30).

Ο Χόλιντεϊ έχασε 10 σερί ματς εξαιτίας του υγειονομικού πρωτοκόλλου του ΝΒΑ.

ESPN Sources: After missing 10 consecutive games in the league's health and safety protocol, Milwaukee Bucks guard Jrue Holiday is likely to return to the lineup against the Los Angeles Clippers on Sunday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2021