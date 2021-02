Λάουρι: Προτιμάει Σίξερς, αν γίνει ανταλλαγή! (pic)

Ο Κάιλ Λάουρι μπορεί να αποχωρήσει από τους Τορόντο Ράπτορς. Μετά από τόσα χρόνια και το πρωτάθλημα του 2019 έχει κερδίσει το δικαίωμα να επιλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Ή τουλάχιστον να έχει το δικαίωμα να το εκφράσει. Ο Λάουρι, γέννημα θρέμμα της Φιλαντέλφια, μοιάζει να είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα των Σίξερς. Συνθέτοντας ένα τρίδυμο με τους Τζοέλ Εμπίντ και Μπεν Σίμονς.

Άλλες λύσεις για την παραχώρηση του Λάουρι είναι οι Κλίπερς και οι Χιτ, με τους Ράπτορς να επιθυμούν να τον στείλουν σε ομάδα διεκδικήτρια του τίτλου. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, οι Καναδοί θα πρέπει να πάρουν ως αντάλλαγμα νέους παίκτες, επιλογές στο Draft και ενδεχομένως βετεράνους με συμβόλαια που να λήγουν σύντομα.

