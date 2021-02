Ράπτορς: Θέλουν να ανταλλάξουν τον Λάουρι για μία νέα αρχή! (pic)

Κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Οι Ράπτορς επιθυμούν να έχουν την τύχη στα χέρια τους. Και γι' αυτό αρκετά άτομα που βρίσκονται σε ισχυρές θέσεις στις τάξεις των Ράπτορς, πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα να αποχωριστούν και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ομάδας, μετά τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Ήρθε η ώρα του Κάιλ Λάουρι.

O 34χρονος, σε 20 αγώνες φέτος έχει 17.6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ φέτος διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του ($30.000.000).

The Toronto Raptors could trade Kyle Lowry, per Bleacher Report

"There is a portion of Raptors personnel, league sources said, that believes the franchise should bid its beloved All-Star farewell and begin Toronto's next chapter in earnest." pic.twitter.com/FkgdTLYb9b

— NBA Central (@TheNBACentral) February 8, 2021