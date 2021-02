Τζέιμς Χάρντεν: Βλέπουμε την πιο ώριμη εκδοχή του εντός και εκτός παρκέ! (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν είναι ούτε μικρός, ούτε ρούκι, ούτε κανένας χθεσινός στο ΝΒΑ. Είναι ένας παίκτης που μεγάλωσε, ωρίμασε, πήρε ατομικά βραβεία, αλλά δεν κέρδισε ποτέ τον σεβασμό. Δεν γίνεται να κατηγορήσουμε τους υπόλοιπους γι' αυτό. Φταίει και εκείνος.

Παιχνίδι δίχως λογική, μόνιμα αφοσιωμένος στα στατιστικά του και χωρίς να τον νοιάζει τι γίνεται γύρω του κρίθηκε αυστηρά. Παράλληλα και οι δηλώσεις του δεν τον βοήθησαν ποτέ.

Υπερόπτης, δίχως διάθεση αποδοχής της καλής κριτικής, πέρασε 7 χρόνια στους Ρόκετς, με τον ίδιο να γεμίζει την στατιστική του και την ομάδα του να αποτυγχάνει.

Το Χιούστον και οι Ρόκετς ποτέ δεν του χάλασαν χατίρι. Φταίνε. Τον κακόμαθαν. Ο Χάρντεν δεν ήξερε πως είναι κάποιος να του βάζει φρένο, η ομάδα γύριζε γύρω από εκείνον και το εκμεταλλεύτηκε με λάθος τρόπο.

Μέχρι που φτάσαμε στο φετινή ιδιαίτερη offseason. Ο Χάρντεν πήρε την απόφαση να φύγει από την ομάδα και θα έκανε τα πάντα για να το πετύχει. Οι Ρόκετς για ακόμα μια φορά είχαν φροντίσει να χτίσουν την ομάδα γύρω του και εκείνος άρχισε να πιέζει.

Η αρχική συμπεριφορά της ομάδας του τον σόκαρε, αλλά έγινε ακόμα πιο απόλυτος. Στο Χιούστον μαζεύτηκαν και εκείνος ήταν σε πάρτι και στριπ σόου, ενώ επέστρεψε σε πολύ κακή φυσική κατάσταση. Μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να προσβάλλει δημόσια τους συμπαίκτες του και άπαντες να γίνουν έξαλλοι μαζί του.

Κάπως έτσι έγινε ανταλλαγή στους Νετς, βρήκε άλλους δυο σταρ και ενώ όλοι πίστευαν ότι θα χρειάζονται τρεις μπάλες, ο Χάρντεν δείχνει πιο ώριμος από ποτέ. Στο παρκέ είναι εξαιρετικός και εκτός από αυτό θέλει ξεκάθαρα να φτιάξει την σχέση του με το Χιούστον.

Looks like James Harden is ready to leave Houston pic.twitter.com/7e2UsYJHpr

«Δεν μου άρεσε όλο αυτά γιατί εγώ δεν είμαι τέτοιος. Το δράμα, όλο το αρνητικό κλίμα δεν είναι για μενα. Δεν μου αρέσει η αρνητική ενέργεια. Δεν μου άρεσε όλο αυτό που γινόταν. Θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα, πιο ομαλά, αλλά αυτό δεν αλλάζει.

Απολογούμαι για όλα όσα έκανα, αλλά έπρεπε να το κάνω για να πάω κάπου που θέλω να βρίσκομαι. Τα εύσημα στο Χιούστον, που δεν ήταν αναγκασμένοι απαραίτητα να με δώσουν στο Μπρούκλιν. Θα μπορούσαν να με δώσουν οπουδήποτε, αλλά ήταν σωστοί. Τελείωσε με τον σωστό τρόπο, αλλά δεν ήθελα να γίνουν όσα έγιναν εκείνους τους 2 μήνες», ανέφερε ο Χάρντεν πριν απο μερικές ημέρες.

Ζήτησε αυτό το πολυπόθητο συγγνώμη και δείχνει πραγματικά μετανοιωμένος. Μάλιστα, με το Χιούστον να έχει πληγεί από τον χιονιά, χθες έκανε κι άλλες δηλώσεις στήριξης της πόλης που τον αγάπησε, αλλά τελικά την πλήγωσε.

«Είμαι στο τηλέφωνο κυριολεκτικά όλη μέρα... προσπαθώ να κάνω κάτι για την πόλη, γιατί μου έδειξαν τόση αγάπη και σεβασμό. Το Χιούστον το λέω σπίτι μου».

“I’m on phone calls literally every day … trying to impact the city because they’ve shown me so much love and respect.”

James Harden reflects on his efforts in donating food and water to those affected by the winter storms in Houston pic.twitter.com/IWleGuixga

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2021