O Χάρντεν είχε την έξυπνη ιδέα να ανοίξει εστιατόριο στο Χιούστον και αυτό πάει χάλια! (pics)

Ο Χάρντεν έκανε ό,τι μπορούσε για να φύγει από το Χιούστον και τα κατάφερε, αφού έγινε ανταλλαγή στους Νετς. Με όσα έκανε και τις δηλώσεις του, φυσικό είναι ο κόσμος του Χιούστον, να μην έχει θετική διάθεση απέναντι του.

Μάλιστα, είχε μια όχι και τόσο έξυπνη ιδέα, αφού άνοιξε καινούργιο εστιατόριο, στην έδρα της παλιάς του ομάδας. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό έχουν μπει όλοι οι οπαδοί των Ρόκετς και γράφουν κακές κριτικές και αυτό δεν πάει όπως το είχα φανταστεί ο «Μούσιας».

Some of the reviews on James Harden’s new restaurant in Houston pic.twitter.com/J40yecURdT

The revews of James Harden's restaurant is going to be running like this for quite awhile. pic.twitter.com/CvCM2Jtg08

— Lance Zierlein (@LanceZierlein) January 14, 2021