Χάρντεν: Σε μόλις ένα μήνα, έχει τις περισσότερες triple double 20άρες ever στους Νετς! (pic)

Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα του Τζέιμς Χάρντεν στους Νετς, ο οποίος όταν χρειάζεται δείχνει και την ικανότητα του στην πάσα και τη δημιουργία, αφήνοντας να βγουν μπροστά στο σκοράρισμα οι Ντουράντ και Ίρβινγκ.

Μπορεί ο Μούσιας να είναι μόλις ένα μήνα στο Μπρούκλιν, αλλά ήδη έχει καταφέρει να έχει τις περισσότερες triple double 20άρες στην ιστορία της ομάδας.

Έφτασε τις 5 και με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τον Τζέισον Κιντ που είχε 4 τις σεζόν 2004-05 και 2001-02.

James Harden has been with the Nets for a month. He already has the most 20-point triple-doubles in a season in franchise history with his 5th on Monday. He passed Jason Kidd, who had 4 in 2004-05 and 2001-02 h/t @EliasSports pic.twitter.com/UdqD4bUHPy

