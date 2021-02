Οι Νετς... πέρασαν σαν σίφουνες από το Σαν Φρανσίσκο, με τον Κέβιν Ντουράντ να πληγώνει τον πρώην συμπαίκτη του, Στεφ Κάρι.

Ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε την καλύτερη εμφάνιση του στον τομέα της δημιουργίας από τότε που πήγε στο Μπρούκλιν, αφού μοίρασε 16 ασίστ (τις 8 από το ημίχρονο.

Το gazzetta.gr στέκεται στον τρόπο που αγωνίζεται ο Μούσιας στους Νετς, ο οποίος μπορεί να είναι καθοριστικός στον δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η τριάδα Ντουράντ-Ίρβινγκ-Χάρντεν είναι μία από τις κορυφαίες επιθετικές Big 3 στην ιστορία της λίγκας.

Το Μπρούκλιν θέλησε να παίξει τα ρέστα του φέτος και ξέρει πως οι απαιτήσεις είναι μεγάλες.

Οτιδήποτε λιγότερο από το πρωτάθλημα θα είναι αποτυχία. Επίσης θα πρέπει το ταλέντο και η ποιότητα που υπάρχει στην ομάδα να νικήσει την... τρέλα τους.

Θα κριθούν πολλά από το πόσο θα βάλουν όλοι νερό στο κρασί τους και θα κάνουν πέρα τον εγωισμό τους για το καλό της ομάδας.

Χθες αναλύσαμε πόσες επιθέσεις παίρνει ο καθένας από την Big 3 στα ματς-θρίλερ και είδαμε πως ο Χάρντεν είναι λίγο ρηγμενος σε σχέση με τους άλλους 2.

Όμως αυτό δικαιολογείται από την στροφή του Χάρντεν στην πάσα, κάτι που είναι αναπόφευκτο, αφού στην ομάδα υπάρχουν 3 παικταράδες και χρειάζεται να κάνει έστω ο ένας πίσω.

Ο Χάρντεν έχει αγωνιστεί σε 14 ματς με τους Νετς και σε μόλις 2 από αυτά έχει μοιράσει λιγότερες από 2 ασίστ. Στο Μπρούκλιν ο Χάρντεν μοιράζει 11.6 ανά ματς, κάνοντας εντυπωσιακά πράγματα στην δημιουργία.

Ξέρει καλά να συνδυάζει σκορ και δημιουργία, αφού είναι ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία της λίγκας με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ασίστ.

Από το ξεκίνημα του στους Νετς έδειξε πως έχει στραφεί λιγάκι στη δημιουργία, αφήνοντας τους άλλους 2 σταρ να πάρουν παραπάνω μπάλε στην επίθεση.

Στο ματς των Νετς με τους Ράπτορς Τζέιμς Χάρντεν συνέχισε το ρεσιτάλ στις ασίστ.

According to @EliasSports James Harden is the first player to record 10 assists in 9 of his first 10 games with a team since Mark Jackson with the Nuggets in 1996-97.

The only other player to do that was Norm Nixon in 1983-84 with the Clippers. pic.twitter.com/aeDPbKDHKz

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 6, 2021