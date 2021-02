ΝΒΑ: Αναβολή στο Μάβερικς - Πίστονς λόγω κακοκαιρίας!

Η πολιτεία του Ντάλας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση το κυβερνήτη της, Γκρεγκ Άμποτ. Αιτία η κακοκαιρία, η οποία έφερε και την αναβολή στην αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς (18/2).

Πριν από λίγο, το ΝΒΑ προχώρησε στην αναβολή τριών αγώνων των Σαν Αντόνιο Σπερς και άλλων δύο των Σάρλοτ Χόρνετς, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

The Dallas Mavericks-Detroit Pistons game Wednesday in Dallas is being postponed due to the order of Texas governor Greg Abbott because of state of emergency in response to severe weather, sources tell @TheAthletic @Stadium.

