Οι Μάβερικς άντεξαν και πήραν τη νίκη στην παράταση με 116-114 κόντρα στους Πίστονς.

Μπορεί φέτος οι Πίστονς να είναι εξαιρετικοί αλλά κόντρα στο Ντάλας λύγισαν. Οι Μάβερικς έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν στην παράταση με 116-114.

Ο Στιούαρτ με βολή έστειλε το ματς στην παράταση, αλλά εκεί ένα καλάθι του Ντέιβις 1:30 πριν το τέλος του έξτρα πεντάλεπτου χάρισε τη νίκη στους Μάβερικς. Ο Φλαγκ ήταν για άλλη μια φορά κομβικός με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Ντέιβις είχε 15 πόντους με 14 ριμπάουντ

Στον αντίποδα για την ομάδα που είναι κορυφή στην Ανατολή, ο Κάνινγχαμ είχε 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Στο 21-6 έπεσαν οι Πίστονς, στο 11-17 ανέβηκε το Ντάλας.



Οι Πίστονς πήγαν να κάνουμε επικό comeback στην τέταρτη περίοδο, έστειλαν το ματς στην παράταση, όμως στο έξτρα πεντάλεπτο ξέμειναν από δυνάμεις, με τους Μάβερικς να φτάνουν στη νίκη.

O Kούπερ Φλαγκ με 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντάλας Μάβερικς, με τον Κέιντ Κάνινγκχαμ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς, έχοντας 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ.