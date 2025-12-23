Ανατροπή οι Σέλτικς, καλπάζει το Ντιτρόιτ

Οι Πίστονς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν ενώ οι Σέλτικς έκαναν την ανατροπή με τους Πέισερς.

Οι Σέλτικς συμμορφώθηκαν μετά το ημίχρονο και κατάφεραν να επικρατήσουν με 103-95 κάνοντας έτσι την ανατροπή. Στο 18-11 πήγαν οι νικητές, ενώ στο 6-23 οι ηττημένοι. Ο Μπράουν με 31 πόντους και 9 ήταν κορυφαίος των Κελτών. Ο Σιάκαμ είχε 25 πόντους με 6 ριμπάουντ για την Ιντιάνα.

Το τρένο από το Ντιτρόιτ

Συνεχίζουν να δείχνουν τα δόντια τους οι Πίστονς οι οποίοι επικράτησαν με 110-102 των Μπλέιζερς και πήγαν στο 23-6. Ο Ντούρεν είχε 26 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Τόμπσον μέτρησε 16 πόντους και ο Κάνινγχαμ είχε 14 πόντους με 9 ασίστ. Στον αντίποδα ο Σαρπ είχε 25 πόντους με 8 λάθη. Ο Άβντια μέτρησε 18 πόντους με 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Διαφορά κλάσης

Οι Καβς είναι καλύτερη ομάδα από τους Χόρνετς και το έδειξαν για να φτάσουν σε άλλη μια επικράτηση φέτος. Νίκησαν με 139-132, με τον Μίτσελ να έχει 30 πόντους και τους Γκάρλαντ και Χάντερ να μετρούν από 27 πόντους. Ο Γκάρλαντ είχε και 10 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 23 πόντους με 9 ασίστ.

Ανάσα για Πέλικανς

Οι Πέλικανς πήραν μια σημαντική νίκη για την ψυχολογία τους και ανέβηκαν στο 8-22 στη βαθμολογία της Δύσης. Επικράτησαν με 119-113 των Μάβερικς δειχνοντας χαρακτήρα στο τέλος. Ο Ζάιον είχε 24 πόντους με 9 ριμπάουντ, ο Κουίν μέτρησε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ 19 είχε ο Μπέι. Ο Άντονι Ντέιβις είχε 35 πόντους με 17 ριμπάουντ για το Ντάλας αλλά δεν ήταν αρκετό.