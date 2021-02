ΝΒΑ: Τέσσερα κρούσματα οι Σπερς, αναβολή στα τρία επόμενα παιχνίδια τους

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς θα μείνουν εκτός του προγράμματος του ΝΒΑ μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, αφού μετά από έλεγχο, βρέθηκαν τέσσερα θετικά κρούσματα covid-19! Ήδη το ματς των Σπερς με τους Πίστονς είχε αναβληθεί, ενώ πλέον σε αναμονή μπαίνουν και οι αναμετρήσεις κόντρα σε Καβαλίερς, Νικς και Πέισερς.

Παράλληλα, ξεκίνησε και ανίχνευση στους Σάρλοτ Χόρνετς, την τελευταία ομάδα που αντιμετώπισε τους Σπερς, την Κυριακή (14/2). Προληπτικά έχουν αναβληθεί τα δύο επόμενα ματς των Χόρνετς.

