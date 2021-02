Ίρβινγκ: «Ο Χάρντεν είναι ο point guard, εγώ θα παίζω shooting guard!» (vid)

Ο Χάρντεν έδωσε ρεσιτάλ στις ασίστ κόντρα στους Ουόριορς, αφού τελείωσε με 16. Μετά το τέλος του ματς, ο Κάιρι Ίρβινγκ έδειξε πως αφήνει τη θέση «1» στον Μούσια.

«Κοίταξα τον Χάρντεν και του είπα" Εσύ είσαι o point guard, εγώ θα παίζω shooting guard". Είναι τόσο απλό όσο ακούγεται», ήταν τα λόγια του Uncle Drew μετά τη νίκη επί του Γκόλντεν Στέιτ.

"I just looked at [Harden], I said, ‘You’re the point guard, and I’m gonna play shooting guard.’ That was as simple as that."

—Kyrie to @malika_andrews after Harden's 16-assist night

(via @SNYNets) pic.twitter.com/q7LjSBymKV

— SportsCenter (@SportsCenter) February 14, 2021