Ντουράντ: Επιστρέφει και παίζει απέναντι στους Ουόριορς (pic)

Θα ήταν κρίμα να απουσιάσει. Θα είναι η πρώτη φορά που ο Κέβιν Ντουράντ θα επιστρέψει στο Όκλαντ, μετά από τη φυγή του από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Οι επτά ημέρες καραντίνας του KD ολοκληρώθηκαν, όλα τα τεστ, στα οποία υποβλήθηκε ήταν αρνητικά.

Την Παρασκευή θα είναι διαθέσιμος για προπόνηση και το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τους Ουόριορς, Μάλιστα, η πρώην ομάδα του σκοπεύει να τον τιμήσει, έχοντας ετοιμάσει δύο βίντεο - αφιερώματα. Το ένα θα προβληθεί στο ματς του Σαββάτου και το άλλο όταν θα επιτραπούν φίλαθλοι στην έδρα των Ουόριορς.

The Warriors are planning two tribute videos for Kevin Durant ... one Saturday night when Durant makes his on-court return to the Bay Area and another next season when fans are back at Chase Center

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 12, 2021