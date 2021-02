Κάρι: Το... τρίποντο ρεσιτάλ και η βραδιά των ρεκόρ! (pics & vid)

Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο ο ηγέτης των Ουόριορς.

Ο Στεφ Κάρι σταμάτησε στους 40 κόντρα στους Μάτζικ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Μάλιστα ο Στεφ έδωσε ρεσιτάλ στα τρίποντα, φτάνοντας τα 17 ματς στην καριέρα του με 10+ τρίποντα.

Έτσι ξεπέρασε τους Κλέι Τόμπσον, Τζέιμς Χάρντεν, Ζακ ΛαΒίν και Ντέιμιαν Λίλαρντ που έχουν 16 τέτοια ματς.

Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Πλέον ο Κάρι μετρά 13 σερί ματς με 4+ τρίποντο, ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο σερί της ιστορίας. Ο Μούσιας το έκανε σε 13 ματς τη σεζόν 2018-19.

O Kάρι κάνει μια απίθανη σεζόν και παίζει και για τον έτερο Splash Brother που είναι off, τον Κλέι Τόμπσον.

James Harden also did this in 13 consecutive games in 2018-19. pic.twitter.com/NfDqqHnMBv

Stephen Curry has made 4 3-pointers in 13 straight games, tied for the longest streak in NBA history.

Stephen Curry has his 17th career game with 10 3-pointers. That is more than the next 5 players on the list combined (16).

Klay Thompson, James Harden, Damian Lillard, JR Smith and Zach LaVine have 16 games with 10 3-pointers. pic.twitter.com/ErQc0Ro7Se

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 12, 2021