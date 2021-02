Ο Ραντλ γράφει ιστορία και θυμίζει Τζαμπάρ, Τσάμπερλεϊν και Γκαρνέτ! (pic)

Οι Νικς παλεύουν να μπουν στα playoffs και ο Τζούλιους Ραντλ κάνει εντυπωσιακά ματς.

Ο ψηλός της Νέας Υόρκης με την... εκκίνηση του, έχει καταφέρει να μπει σε μια ξεχωριστή λίστα, όπου υπάρχουν μόνο οι Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Κέβιν Γκαρνέτ και Όσκαρ Ρόμπερτσον.

Ο Ραντλ έγινε ο 5ος παίκτης στην ιστορία με 550+ πόντους, 275+ ριμπάουντ και 145+ ασίστ στην ιστορία της λίγκας στα πρώτα 25 ματς με μια ομάδα, μετά τους 4 θρύλους του ΝΒΑ.

#JuliusRandle is just the fifth player in NBA history to match these totals over their team's first 25 games played.

#NBAAllStar worthy. RT to Vote! pic.twitter.com/WIwOPm5aHO

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 11, 2021