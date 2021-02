Χάρντεν: Το ρεσιτάλ στις ασίστ... γράφει ρεκόρ! (pic)

Οι Νετς ηττήθηκαν από τους Ράπτορς σε ένα ματς που έγινε... χαμός με τον Κέβιν Ντουράντ που αναγκάστηκε να βγει από το ματς στο 3ο δωδεκάλεπτο λόγω πρωτοκόλλου.

Πάντως ένας από τους άλλους σταρ του Μπρούκλιν, ο Τζέιμς Χάρντεν συνέχισε το ρεσιτάλ στις ασίστ.

Ο Μούσιας έγινε ο πρώτος παίκτης που μοιράζει 10+ ασίστ στα 9 από τα 10 πρώτα ματς με μια ομάδα μετά τον Μαρκ Τζάκσον τη σεζόν 1996-97.

Ο μοναδικός που το έκανε εκτός από αυτούς τους 2 ήταν ο Νορμ Νίξον τη σεζόν 1983-84 με τους Κλίπερς.

According to @EliasSports James Harden is the first player to record 10 assists in 9 of his first 10 games with a team since Mark Jackson with the Nuggets in 1996-97.

The only other player to do that was Norm Nixon in 1983-84 with the Clippers. pic.twitter.com/aeDPbKDHKz

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 6, 2021