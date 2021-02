Έξαλλος ο Ντουράντ με το ΝΒΑ για την απομάκρυνση του, πάντως δεν ταξιδεύει με τους Νετς! (pics)

Απίθανα πράγματα έχουν συμβεί την χθεσινή βραδιά με τον Κέβιν Ντουράντ. Ο άσος των Νετς προφανώς ήρθε σε επαφή με κρούσμα, αλλά ο ίδιος έκανε τρία τεστ και δύο γρήγορα τεστ και βγήκαν αρνητικά.

Βγήκε με την ομάδα του στον αγώνα κόντρα στους Ράπτορς, αφού δεν ήταν υποχρεωμένος να μείνει σε καραντίνα, αλλά περίμενε άδεια για να αγωνιστεί. Τελικά μπήκε στον αγώνα και στο τρίτο δωδεκάλεπτο τον πήραν γιατί έπρεπε να απομονωθεί τελικά, αφού κάτι άλλαξε με τα τεστ εκείνου που ήρθε σε επαφή.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το μπάχαλο ήταν μεγάλο και αυτό έκανε έξαλλο τον παίκτη, ο οποίος πρώτα έγραψε ελευθερώστε με και έπειτα απάντησε στην ανακοίνωση του ΝΒΑ. Σχολίασε μέσω twitter ότι οι οπαδοί δεν είναι χαζοί και ότι δεν μπορεί το ΝΒΑ να τους κοροϊδέψει.

Ο KD μπορεί να έχει νευριάσει, αλλά δεν τον άφησαν ούτε να ταξιδέψει μαζί με την αποστολή της ομάδας του και θα παραμείνει σε καραντίνα, μέχρι να ξεκαθαριστεί τι έχει συμβεί.

