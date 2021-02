Μπιλ Ράσελ: Έκανε το εμβόλιο για την covid-19 με επική ατάκα! (vid)

Ο θρυλικός Μπιλ Ράσελ ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Και ήταν η σειρά του να κάνει το εμβόλιο για την covid-19. Το έκανε ανεβάζοντας και το βίντεο του εμβολίου, το οποίο συνόδευσε και από μία επική ατάκα: «Αυτό είναι το μοναδικό σουτ (σ.σ.: λογοπαίγνιο με τη λέξη shot, η οποία εκτός από το σουτ είναι και η ένεση) που δεν πρόκειται να κόψω», αναφερόμενος φυσικά στην ικανότητά του να σταματάει τις προσπάθειες των αντιπάλων.

“I just arrived to get my COVID shot, and this is one shot I won’t block. Let’s do this together. To learn more about vaccines, visit https://t.co/WrLXSIbtxe.” – 11-time NBA Champion @RealBillRussell pic.twitter.com/nQxB3UrL0w

— NBA (@NBA) February 4, 2021