Ράπτορς: Ανανέωσε ο GM, Μπόμπι Ουέμπστερ, στην αναμονή ο Ουτζίρι (pic)

Οι κόποι του Μπόμπι Ουέμπστερ, ενός από τους καλύτερους και συνάμα τους πιο αθόρυβους GM στο ΝΒΑ, βρήκαν αντίκρισμα. Το συμβόλαιό του με τους Τορόντο Ράπτορς ανανεώθηκε για αρκετά χρόνια. Επόμενη κίνηση για τους Καναδούς η περίπτωση του προέδρου, Μασάι Ουτζίρι, ο οποίος έχει ήδη μπει στον τελευταίο χρόνο της υπάρχουσας συμφωνίας του.

Και ενώ έχουν ξεκινήσει οι... σειρήνες από άλλες ομάδες του ΝΒΑ.

Raptors president Masai Ujiri has entered the final year of his contract without agreeing to a new deal — which isn’t that uncommon at management level. There’s certainly expected to be more conversation with team ownership on Ujiri’s future there. https://t.co/ZBople1RWl

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 4, 2021