Γιόκιτς και Εμπίντ οι καλύτεροι παίκτες του μήνα στο ΝΒΑ! (pic)

Ο Νίκολα Γιόκιτς αναδείχθηκε MVP Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου στην Δυτική Περιφέρεια, μετρώντας 26,8 πόντους, 11,8 ριμπάουντ, 8,6 ασίστ, 1,8 κλεψίματα και 0,6 τάπες.

Αντίστοιχα ο Τζοέλ Εμπίντ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του ίδιου διαστήματος στην Ανατολή, έχοντας από τη πλευρά του 28,3 πόντους, 11,1 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,3 τάπες.

The Kia NBA Players of the Month for December and January! #KiaPOTM

West: Nikola Jokic (@nuggets)

East: @JoelEmbiid (@sixers) pic.twitter.com/eJxaGfULrk

— NBA (@NBA) February 2, 2021